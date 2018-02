Aktier: Generelle stigninger på de få åbne asiatiske børser

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,2 Topix +1,1 Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex +0,0 Singapores STI Lukket Sydney ASX 200 -0,1

De japanske aktier ligger med pæne stigninger fredag morgen, hvor Tokyo står som en af de få åbne aktiebørser i et Fjernøsten præget af det kinesiske nytår.Ikke bare de kinesiske aktører står udenfor, men også Hongkong, Taiwan, Sydkorea og Singapore er lukket for fejring af lunar-nytåret.I Japan er der stærke stigninger trods en endnu stærkere yen mod såvel dollar som euro.Investorerne er lettede over nomineringen af Bank of Japan guvernør Haruhiko Kuroda til endnu en embedsperiode, hvilket tages som et tydeligt tegn på, at centralbanken ikke vil have travlt med at tilbagerulle de enorme pengepolitiske lempelser, som Kuroda har stået som eksponent for gennem de seneste år."På kort sigt sender Bank of Japan lettelse gennem aktiemarkedet ved ikke at afspore Kurodas pengepolitik. Det sender et signal til markedet om, at hovedparten af Abenomics (den japanske regerings økonomiske genoplivelsesplan, red.) ikke vil ændre sig," noterer investeringsstrateg Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo ifølge Reuters.Nikkei-indekset stiger 1,3 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 1,2 pct.Eneste andre åbne børser i Fjernøsten er Sydney, der lukker med et minus på 0,1 pct. i ASX-indekset, New Zealand, hvor NZX-indekset sluttede med et plus på 0,7 pct., børsen i Mumbai, Indien, hvor Sensex-indekset er så godt som uændret, og Thailands børs i Bangkok, hvor SET-indekset stiger 0,3 pct.Fredag morgen ligger futures for S&P 500 og Dow Jones med plusser på 0,2 pct., mens futures for Nasdaq fortsat er i front med en stigning på godt 0,3 pct. Indeksværdi kl. 6.15./ritzau/FINANS