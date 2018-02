Råvarer: Oliepriserne vender tilbage til højere niveauer

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne svinger tilbage fredag morgen efter torsdagens udsalg, mens guld og kobber presses op af den svækkede afregningsvaluta - amerikanske dollar.



Oliepriserne svinger tilbage mod sidste uges højere niveauer understøttet af stigende internationale aktiemarkeder og en svækket dollar, mens mange asiatiske markeder er lukket for det kinesiske nytår.



Prisstigningerne vurderes dog at blive begrænset af en stigende amerikansk produktion.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 64,70 dollar mod 63,25 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 61,70 dollar mod 59,80 dollar torsdag eftermiddag.



Svækkelsen af dollar giver også anledning til stigende priser på ædelmetaller.



En ounce guld står i 1357 dollar mod 1351 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobber fredag morgen handlet til 7157 dollar per ton mod 7094 dollar torsdag ved 17-tiden.



