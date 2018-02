Valuta: Dollar svækkes fortsat mod euro og især mod yen

Den amerikanske dollar fortsætter svækkelsen, mens såvel euro som yen står stærkere end længe fredag morgen.



Valutamarkedet har for længst afkoblet dollar fra de stigende amerikanske renter, der i teorien burde stille den amerikanske valuta i et ganske suverænt lys. Men bekymringer over Washingtons mere eller mindre åbenlyse ændring i den mangeårige dollarstrategi, og den fremherskende opfattelse af at også de andre store landes centralbanker er ved at starte en afvikling af den lempelige pengepolitik, eroderer den amerikanske rentefordel.



Oveni er tilliden til dollar blevet udhulet af det hastigt accelererende amerikanske budgetunderskud, som forventes at blive pustet op til næsten 1000 mia. dollar i 2019 på grund af skattereformer og finanspolitisk overforbrug.



"Der er overhovedet ingen tegn på, at dollar vil kunne komme tilbage i nær fremtid, især da der ikke synes at komme støtte fra de ellers ganske anstændige amerikanske fundamentale forhold. Markedsdeltagerne ser dollar mod yen i 105 og euro over 1,25 dollar," siger seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



De nye vinde betyder også, at valutamarkedet ikke reagerer på nomineringen af Haruhiko Kuroda som Bank of Japan-topchef for endnu en embedsperiode, ligesom udnævnelsen af centralbankens administrerende direktør, Masayoshi Amamiya, og Waseda Universitets-professor Masazumi Wakatabe som Bank of Japans næstkommanderende heller ikke får indflydelse på kursrelationerne.



"Der er ingen væsentlige ændringer i det nuværende Bank of Japan-regime med Haruhiko Kuroda som topchef i endnu en periode og en centralbankmand og en akademiker som hans næstkommanderende," pointerer valutachef Shusuke Yamada fra Bank of America Merrill Lynch i Tokyo over for Reuters.



Han peger på, at udnævnelserne godt nok fjerner en vis usikkerhed om centralbankens top, men vurderer det samtidig som usandsynligt, at det vil påvirke valutamarkedet på et tidspunkt, hvor dollar er sendt i defensiven.



Euro står fredag morgen i 1,2545 dollar mod 1,2475 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 104,80 yen mod 106,15 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 131,45 yen på en euro fredag morgen mod 132,40 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS