Kina sidder over i optimistisk asiatisk marked

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,5 Topix +1,1 Hongkongs Hang Seng +2,0 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI +1,2 Sydney ASX 200 +1,2

De asiatiske aktier ligger torsdag morgen med stigninger i kølvandet af den positive udvikling på Wall Street onsdag, der trods høje inflationsdata steg op som Fugl Føniks efter en umiddelbar dukkert på frygt for accelererende amerikanske rentestramninger.De kinesiske aktører står udenfor, da markederne er lukket for fejring af det ugelange nytår.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan stiger 1,0 pct.I Japan er der stærke stigninger trods en svækket dollar. Investorerne tilbagekøber de nyligt solgte aktier, efter at de amerikanske markeder natten over kom stærkt tilbage trods de stærkere end forventede inflationsdata.- Hvis du er en logisk investor, vil du købe, når du tror, at aktierne vil stige, og du vil sælge, når du tror, at aktierne vil falde. Men dagens handel er ikke baseret på logik, siger seniorinvesteringsstrateg Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo ifølge Reuters.Nikkei-indekset stiger 1,5 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 1,1 pct.De kinesiske børser på fastlandet, og børserne i Taiwan og Sydkorea er lukket som følge af det kinesiske lunar-nytår.Hongkongs børs er dog fortsat i sving, inden nytåret lukker for handlen fredag. Hang Seng-indeksets stigning er på 2,0 pct.Torsdag morgen ligger futures for S&P 500 og Dow Jones med plusser på 0,4 pct., mens futures for Nasdaq fortsat er i front med en stigning på knap 0,6 pct. Indeksværdi kl. 5.40./ritzau/FINANS