Valuta: Vigende dollartrend upåvirket af stigende amerikanske renter

Onsdagens styrtdyk i såvel euro- som yen over for dollar blev kortvarig.



Den umiddelbare reaktion på de overraskende høje amerikanske inflationstal og dermed højdespring i renterne blev hurtigt vendt, da investorer og kortsigtede spekulanter straks kastede sig ind i markedet for at sikre sig billige euro og yen, mens tid var i de panikagtige ti minutter efter offentliggørelsen, inden hovedparten af markedsdeltagerne så skriften på væggen og fulgte efter i en massiv spurt for ikke at blive tabt bag vognen.



Den efterfølgende dollarsvækkelse betyder, at man i et større perspektiv skal adskillige år tilbage for at finde en tilsvarende svag dollar over for de to andre hovedvalutaer.



Rente afkoblet fra kursrelation



Den høje dollarrente, som hidtil har været argumentet for at købe dollar, blev allerede frakoblet markedsmekanismen for så vidt angår valutarelationerne ved årsskiftet, mens det i stigende grad i stedet er frygt for de himmelflugtsramte renters effekt på den økonomiske vækst i USA, der bestemmer kursrelationerne.



"Der er ikke noget specifikt, det er bare en fortsættelse af det dollarsalg, som vi har set overalt," siger valutachef Tareck Horchani fra Saxo Markets i Singapore til Reuters.



I kølvandet på dollarens kraftige fald i yen i løbet af de sidste par uger, er der øget fokus på, om japanske eksportører og japanske investorer vil træde ind på markedet for at afdække deres eksponering over for den amerikanske valuta.



"Som en defensiv mekanisme tror jeg, de (virksomhederne, red.) sandsynligvis vil være mere tilbøjelige til at sælge dollar nu for at beskytte nedadrettede risici for yderligere dollarsvækkelse," siger valutachef Stephen Innes fra Oanda i Singapore ifølge Reuters.



Verbal intervention i vente



Markedsdeltagerne afventer nu en verbal indgriben fra japanske myndigheder. Men en egentlig intervention i markedet ligger ikke lige for.



"Selvfølgelig tror jeg, at vi vil se en omgang verbale prygl fra japanske valutamyndigheder. Men jeg tror langt fra, at vi er tæt på punktet for åbenlyse indgreb," vurderer Stephen Innes, der ser 105 yen per dollar som næste mål.



Den japanske finansminister Taro Aso noterede torsdag, at han ikke ser den seneste bevægelse i yen-kursen som så stærk, at det vil berettige til intervention, og han tilføjede, at det ikke er planlagt at reagere på kursbevægelser.



Euro koster torsdag morgen 1,2460 dollar mod 1,2405 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 106,55 yen mod 106,85 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 132,75 yen på en euro torsdag morgen mod 132,55 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS