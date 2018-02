Aktier: Blandede asiatiske tal op til amerikanske inflationsdata og kinesisk nytår

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,1 Topix -1,2 Hongkongs Hang Seng +0,8 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi +0,9 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktier ligger blandet onsdag morgen, hvor de japanske aktier bliver trukket ned af en styrket yen, mens de kinesiske markeder er præget af afvikling af positioner op til den ugelange fejring af det kinesiske nytår.Samtidig ser investorerne frem mod dagens data for forbrugerpriser og detailsalg i USA, der kan sætte retningen for markedet på kort sigt.- Det føles helt klart som stilhed før storm, og det er med rette, da der er masser af grunde til at være forsigtig. Men uanset om det garanterer den nuværende forudindtagelse på markederne eller ej, ser aktieinvestorerne ufortrødent mulighed for højere renter, siger markedschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore til AP.I Tokyo presser en stærk yen værdisætningen af aktier.Nikkei-indekset dykker 1,1 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med fald på 1,2 pct.De kinesiske aktiemarkeder er blandede. På fastlandet reduceres positionerne inden nytåret, der vil holde markederne lukket i en uge.Shanghai Composite falder 0,3 pct., og CSI 300-indekset dropper 0,1 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks handles med et plus på 0,82 pct.De amerikanske futures svinger onsdag morgen. Ved 6-tiden er der er stigning på 0,1 pct. i såvel Dow Jones- som S&P-futuren, mens Nasdaq-futuren falder under 0,1 pct.LÆS OGSÅ: Råvarer: Lille stigning i oliepris trods høje lagre

LÆS OGSÅ: Valuta: Forventet pengepolitisk normalisering styrker yen Indeksværdi kl. 5.40./ritzau/FINANS