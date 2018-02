Råvarer: Lille stigning i oliepris trods høje lagre

Relateret indhold Artikler

Der er en lille stigning i olieprisen onsdag morgen, hvor investorerne tager gevinster hjem oven på tirsdagens prisfald.



Tirsdag aftens lagerrapport fra American Petroleum Institute viste en stigning i råolielagrene på 3,9 mio. tønder i sidste uge, hvor økonomerne havde ventet en stigning på 2,8 mio. tønder ifølge Bloomberg News.



Samtidig blev lagrene af benzin øget med 4,6 mio. tønder, hvor der var ventet en stigning på 1,2 mio. tønder, mens lagrene af destillater steg 1,1 mio. tønder mod en ventet nedgang på 1,1 mio. tønder.



Handlerne ser nu frem mod dagens officielle lageropgørelse fra energiministeriet i Washington.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 62,85 dollar mod 61,90 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles onsdag morgen i 59,20 dollar mod 58,45 dollar tirsdag eftermiddag.



Guldprisen bevæger sig fortsat højere, mens handlerne evaluerer udviklingen i de amerikanske renter og dollarkursen.



Onsdag morgen koster en ounce guld 1335 dollar mod 1329 dollar per ounce tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6967 dollar mod 6938 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS