Valuta: Forventet pengepolitisk normalisering styrker yen

Den japanske yen styrkes mod euro og især mod dollar onsdag morgen, hvor mange investorer foretrækker at blive på sidelinjen op til onsdagens vigtige amerikanske inflationsrapport, der måske kan kaste mere lys over tempoet i de fremtidige renteforhøjelser fra centralbanken, Federal Reserve.



Men nye japanske vækstdata har sat de fortsat ekstreme pengepolitiske lempelser fra Bank of Japans side i et tvivlsomt lys, hvilket tvinger markedsdeltagerne til at tage stilling til værdisætningen.



Forventninger om japansk normalisering



De stædige forventninger, til at Bank of Japan vil følge Federal Reserve og Den Europæiske Centralbank i den igangværende normalisering af pengepolitikken, er igen blusset op, hvilket har sendt kapitalstrømmene mod yen på bekostning af især dollar.



- Mange trend-sættere i markedet har udarbejdet et scenario, hvor Bank of Japan følger en pengepolitisk normaliseringscyklus, siger handelschef Koji Fukaya fra FPG Securities i Tokyo til Reuters.



Det er på trods af den japanske centralbanks gentagne bekræftelser af, at banken har til hensigt at holde fast i den ultralempelige holdning.



Skuffende BNP-data



Men tallene taler for sig selv, og det står tydeligt, at nulrentepolitikken og udpumpning af enorme mængder af likviditet ikke har formået at skabe en vending i den nedadgående økonomiske spiral, som alene det faldende befolkningstal udgør.



Og selv om den japanske økonomi voksede for ottende kvartal i træk i de sidste tre måneder af 2017, var der tale om en vigende og yderst beskeden vækst på 0,1 pct. på kvartalsbasis, mens stigningstakten på årsbasis kravlede op på 0,5 pct. - begge dele blot halvdelen af analytikernes gennemsnitlige bud ifølge Bloomberg News.



Samtidig skuffer virksomhedernes investeringer, og inflationen ser stadig ikke ud til at kunne vristes ud af nulvækst.



Det spekulative fokus ligger nu på, hvor langt dollaren vil skride imod yen efter at have været handlet under det vigtige tekniske niveau på 107,30.



- Trend-følgende makrofonde ser yderligere yen-styrkelse. For spekulanter er alt, hvad der synes at støtte yen, velkommen, siger senior forex-strateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Euro koster onsdag morgen 1,2390 dollar mod 1,2360 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 106,85 yen mod 107,50 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 132,40 yen på en euro onsdag morgen mod 132,85 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS