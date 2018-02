Råvarer: Investorer ser frem mod tal for olielagre

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne ligger en smule lavere tirsdag morgen, efter at de i løbet af mandagen stabiliserede sig i kølvandet på en blodrød udvikling i sidste uge, hvor aktierne på de store børser verden over også tog et markant dyk.



Tirsdag morgen koster en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, 62,98 dollar mod 63,40 dollar ved dansk lukketid mandag. Nogenlunde samme udvikling kunne aflæses i den amerikanske referenceolie, WTI, der tirsdag morgen koster 59,53 dollar per tønde mod 59,97 dollar ved 17-tiden mandag.



Ifølge nyhedsbureauet Reuters ser investorerne på oliemarkedet nu frem mod, at der offentliggøres tal for de amerikanske olielagre onsdag klokken 16.30 dansk tid.



"Ændringen i lagrene denne uge vil være vigtige for at fastslå, om et yderligere fald i olieprisen er i kortene," siger William O'Loughlin, der er investeringsanalytiker hos Rivkin Securities, til Reuters.



En ounce guld står i 1326,57 dollar mod 1324,47 dollar mandag eftermiddag. På markedet for industrimetaller bliver kobber tirsdag morgen handlet til 6899,5 dollar per ton mod 6862,00 dollar mandag ved 17-tiden.



