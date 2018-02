Valuta: Aktiestigninger tager toppen af dollar-styrkelsen

Relateret indhold Artikler

Dollar ligger let underdrejet tirsdag morgen, hvor aktiemarkederne fortsætter med at stige oven på sidste uges bratte fald, der gik hånd i hånd med en styrkelse af dollaren.



Mange amerikanske investorer trak midler således hjem til USA under uroen i sidste uge, og euro svækkedes derfor til lige over 1,22 dollar fra omkring 1,2450 dollar. Trafikken er nu vendt.



Euro ligger ved 6.15-tiden let styrket i 1,2300 dollar mod 1,2277 dollar mandag eftermiddag ved 17-tiden. Også yen styrkes lidt over for den amerikanske valuta, der ligger i 108,36 yen mod 108,55 yen mandag.



På trods af stabiliseringen er mange markedsdeltagerne dog ikke overbeviste om, at det værste er overstået, skriver Reuters. I stedet ses der frem mod onsdagens inflationstal fra USA.



Overraskende stærke lønstigninger i januar har således skabt frygt for tiltagende inflation og stigende renter og fået skyld for aktiemarkedernes nedtur, der er faldet sammen med, at USA's centralbankdirektør, Jerome Powell har overtaget roret fra Janet Yellen.



"Jeg tror, at markederne vil være rystede indtil Powells (USA's nye centralbankdirektør, red.) tale i kongressen den 28. februar. Markederne vil forsøge at teste ham, indtil de hører mere til, hvordan han tænker," siger en handler fra en amerikansk bank til Reuters./ritzau/FINANS