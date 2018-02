Aktier: Nedtur afløses af forsigtig optimisme i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 lukket Topix lukket Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite +0,5 China CSI 300 +0,8 Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi +1,2 Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 -0,3

Et stille comeback præger de asiatiske aktiemarkeder mandag, hvor der rådes en smule bod på sidste uges markante nedtur. De asiatiske handlere henter inspiration i en stærk slutspurt på Wall Street fredag, hvor de toneangivende indeks ellers en overgang lå faretruende lavere.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan er ved 6.15-tiden kravlet 0,9 pct. højere efter et fald på hele 7,3 pct. i sidste uge. De japanske børser holder lukket på grund af helligdag.Markedsdeltagerne ser ifølge Reuters frem mod onsdagens inflationstal fra USA, da netop tiltagende inflation og højere renter er blandt de bekymringer, som har været brugt som forklaring på det pludselige dyk på aktiemarkedet.Derudover er det værd at hæfte sig ved, at udsvingene stadig er voldsomme.Fredag var det amerikanske S&P 500-indeks eksempelvis helt oppe i et plus på 2,2 pct., men lå midt på dagen også 1,9 pct. nede, inden indekset sluttede i et plus på 1,5 pct. i 2619,55.I Asien er der mandag morgen heller ikke markant overbevisning at spore i forhold til retningen.I Kina har Shanghai Composite-indekset kortvarigt ligget i minus mandag, men stiger kort før klokken 7 med 0,5 pct. CSI 300-indekset ligger 0,8 pct. højere, mens Hongkongs Hang Seng-indeks ligger i et plus på 0,6 pct.Blandt de øvrige markeder stiger Taiwans Taiex-indeks med 0,5 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks ligger 1,2 pct. højere. Singapores Strait Times-indeks stiger 0,5 pct., mens Sydneys ASX-indeks er lukket 0,3 pct. lavere.LÆS OGSÅ: Råvarer: Oliepriserne stabiliseret efter voldsomme dyk i sidste uge LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar svækkes en smule inden vigtige inflationstal onsdag Indeksværdi kl. 6.55./ritzau/FINANS