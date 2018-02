Råvarer: Oliepriserne stabiliseret efter voldsomme dyk i sidste uge

Oliepriserne har igen stabiliseret sig en anelse mandag morgen efter en blodrød sidste uge, hvor prisen på det sorte guld dykkede tungt i takt med den voldsomme volatilitet på aktiemarkederne, der også sendte de ledende amerikanske indeks markant ned over ugen.



Mandag morgen koster en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, 63,32 dollar mod 63,44 dollar ved dansk lukketid fredag. Set over sidste uge faldt prisen på Brent-olie fra 68,58 dollar sidste fredag.



Nogenlunde samme udvikling kunne aflæses i den amerikanske referenceolie, WTI, der mandag morgen koster 59,80 dollar per tønde mod 59,73 dollar ved 17-tiden fredag.



En uge inden - fredag den 2. februar - kostede en tønde WTI-olie 65,45 dollar. Det er i øvrigt første gang i år, at prisen for en tønde WTI-olie er under 60 dollar.



"Denne uge har rystet tilliden til, at efterspørgselen igen vil løfte sig så robust, som vi har set gennem de seneste måneder, en smule," siger Mark Watkins fra US Bank Wealth Management til Bloomberg News.



Han peger på, at den voldsomme volatilitet på markederne kan have fået visse investorer til at lukke sine lange positioner i olie i forventning om flere prisstigninger efter en ellers flot start på året.



Alt i mens stiger prisen på kobber pænt mandag morgen, hvor man skal betale 6863 dollar per ton mod 6755 dollar per ton fredag.



Den store volatilitet blandt aktierne har desuden også sat sig i guldprisen, der mandag morgen er 1324,13 dollar per ounce mod godt 1316 dollar per ounce fredag.



/ritzau/FINANS