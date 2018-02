Valuta: Dollar svækkes en smule inden vigtige inflationstal onsdag

Relateret indhold Aktieordbog

Der er ikke meget aktivitet blandt valutahandlerne mandag morgen, hvor euro dog styrkes efter sidste uges voldsomme volatilitet på aktiemarkederne - og navnlig omkring det amerikanske marked.



Her tog de ledende indeks nogle voldsomme dyk afbrudt af enkelte pustere. Så selv om S&P 500-indekset gik på weekend med en stigning på 1,5 pct., faldt det ledende indeks fortsat med mere end 5 pct. over sidste uge samlet set, og volatiliteten i markedet er fortsat til stede.



I USA har en overraskende stærk arbejdsmarkedsrapport for januar, hvor særligt en noget stærkere lønvækst end ventet stak i øjnene, sat fut i markederne, der pludselig er begyndt at frygte flere og hurtigere stramninger af pengepolitikken end tidligere.



I denne uge vil investorerne særligt holde øje med inflationstallene fra USA for årets første måned, der præsenteres onsdag eftermiddag.



Hvis inflationen også viser sig stærkere end antaget, vil det nemlig kunne sætte yderligere fut i forventningerne om flere renteforhøjelser fra Federal Reserve.



Økonomerne venter på forhånd en let aftagende inflation, idet prognosen peger på prisstigninger på 1,9 pct. i januar sammenlignet med samme måned sidste år, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



Kerneforbrugerpriserne, der fraregner udviklingen i fødevare- og energipriserne, ventes at være steget med 1,7 pct. i januar sammenlignet med 2017's første måned. Også her er der tale om en mindre afkøling, idet prisstigningerne var 1,8 pct. i december.



Mandag morgen koster en euro 1,2280 dollar, mens man ved dansk lukketid fredag skulle betale 1,2249 dollar per euro.



Rolig Yen efter Centralbanknyt



For den japanske yen er udsvingene minimale mandag morgen, selv om weekenden har budt på historien om, at Japans premierminister, Shinzo Abe, vil nominere landets centralbankchef, Haruhiko Kuroda, til endnu en periode som manden for bordenden i banken.



Det signalerer et ønske om at fortsætte den lempelige kurs i pengepolitikken, der har til formål at svække yen og løfte inflationen, så verdens tredjestørste økonomi for alvor kan komme op i gear igen.



Et valg af Kuroda igen kan måske også give lidt ekstra stabilitet i centralbankverdenen, hvor der netop er blevet skiftet ud i toppen i USA, hvor Jerome Powell har overtaget fra Janet Yellen i Federal Reserve, mens der muligvis også er en udskiftning på vej i Kina. Her er det nemlig sandsynligt, at centralbankchef Zhou Xiaochuan vil stoppe efter sit mandats udløb.



- Regeringen har måske frygtet at et fortsæt udsalg af aktier i USA kombineret med en forlænget weekend på de japanske markeder ville styrke yen kraftigt. Historien om Kurodas genvalg går i mod yens styrke, siger Yuki Masujima fra Bloomberg Economics.



Mandag morgen koster en dollar 108,68 yen, hvilket er et spejl af niveauet, da de danske handlere gik på weekend fredag. Grundet styrkelsen i euro skal investorerne dog mandag betale 133,44 yen per euro mod 133,12 yen per euro fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS