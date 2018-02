Aktier: Wall Streets kursdyk breder sig til Fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -2,3 Topix -2,1 Hongkongs Hang Seng -1,8 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,7 Taiwan Taiex -1,6 Sydkoreas Kospi -1,3 Indiens BSE Sensex -0,7 Singapores STI -1,4 Sydney ASX 200 -1,7

Fredagens amerikanske kursdyk breder sig til de asiatiske aktiemarkeder mandag morgen, hvor frygt for markante rentestigninger på grund af genopstået frygt for inflation har sendt Wall Street kraftigt ned og givet næring til spekulationer om, at centralbankerne globalt bliver tvunget til at stramme pengepolitikken mere aggressivt.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan ligger med fald på 1,7 pct.Mandag morgen fortsætter de amerikanske aktiers kursfald i futuresmarkedet, hvor de amerikanske aktiefutures startede med fald på op til 0,8 pct. for siden at stabilisere sig med drop på 0,2-0,4 pct.Fredagens høje lønstigninger i den amerikanske arbejdsmarkedsrapport har fået hurtigere rentestigninger øverst på dagsordenen."Dataene vil giv brændstof til debatten om, hvorvidt Federal Reserve falder bag om kurven. Det vil øge chancerne for, at Feds forudsigelse skifter op til fire renteforhøjelser i 2018," vurderer makrostrateg Alan Ruskin fra Deutsche Bank i Sydney ifølge Reuters.I Tokyo dykker markedet markant, idet en styrket yen lægger yderligere bekymringer i vægtskålen.Nikkei-indekset dykker 2,3 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med fald på 2,1 pct.De kinesiske aktiemarkeder følger med, omend ikke i helt samme tempo. Shanghai Composite falder 0,2 pct., og CSI 300-indekset dropper 0,7 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks handles med et minus på 1,8 pct.