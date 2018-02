Valuta: Dollar svækkes en smule oven på fredagens comeback

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar viger en anelse over for euro og især over for yen mandag morgen efter fredagens markante styrkelse i kølvandet af den stærke beskæftigelsesrapport fra de amerikanske myndigheder.



Rapporten viste en stigning i beskæftigelsen uden for landbruget på 200.000 personer i januar, hvilket var 20.000 mere end ventet.



Men størst effekt havde dog en stigning i lønningerne på 2,9 pct. mod de ventede 2,6 pct. Det er de højeste lønstigninger i næsten ni år, hvilket puster til inflationsforventningerne, og vurderes at få Federal Reserve til at indtage en mere aggressiv holdning til renteforhøjelser i år.



Det har mandag morgen sendt den tiårige amerikanske T-bondrente op over 2,86 pct. på markedet i Tokyo, hvilket er det højeste i fire år.



Negative konsekvenser af rentehop



Men mens rentens himmelflugt fortsætter, er der negative konsekvenser i form af et markant aktiekursdyk.



"Selv om aktiemarkedets kursdyk vejer på dollar mod yen, ser valutatrenden ud til at være ændret efter jobrapporten. Spekulanterne havde påtaget sig lidt for meget eksponering mod yen - måske på misfortolkede forventninger til den japanske centralbanks pengepolitik. Men rentedifferencen mellem Japan og USA er nu for stor til at kunne ignoreres," siger senior valutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



De store dyk i aktiemarkedet på baggrund af stigende bekymring for inflation lægger dog låg over dollarbegejstringen og modarbejder yderligere positiv påvirkning af den amerikanske valuta.



I stedet retter investorerne igen søgelyset mod investeringer i japanske yen, der ses som en sikker havn i urolige tider på aktiemarkedet.



Euro stabiliseres



Den fælles europæiske valuta stabiliseres på et let styrket niveau mod dollar, mens valutaen svækkes en anelse mod yen.



Markedsdeltagerne afventer de tyske koalitionsforhandlinger, der fortsætter senere mandag, efter at kansler Angela Merkels konservative og socialdemokraterne (SPD) ikke nåede at afslutte forhandlinger til den selvpålagte tidsfrist i weekenden.



Euro koster mandag morgen 1,2460 dollar mod 1,2445 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 109,95 yen mod 110,45 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 137,00 yen på en euro mandag morgen mod 137,45 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS