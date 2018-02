Det brede paneuropæiske Stoxx-indeks faldt 1,2 pct. fredag. Det betyder, at der har været fald hele ugen for indekset.



For det britiske FTSE 100-indeks så man et fald på 0,6 pct., mens det tyske DAX-indeks faldt 1,7 pct. i løbet af fredag, hvilket gav det største ugentlige fald siden 2016.



Nyheden om at Den Europæiske Centralbank (ECB) muligvis vil stoppe sit pengeprogram i september, har skubbet den tyske rente på den femårige tyske statsobligation over 0 pct. for første gang siden 2015, skriver Reuters.



DEUTSCHE BANK TRÆKKER NED



Nederst i Stoxx 600-indekset fandt man blandet andet Deutsche Bank, der faldt med 5,5 pct. Der skete ifølge Bloomberg News efter et skuffende regnskab fra den tyske bankkæmpe, der i fjerde kvartal 2017 fik en nettoomsætning på 5,71 mia. euro mod ventet 5,88 mia. euro ifølge et estimat fra Bloomberg News.



I bunden af indekset fandt man også det britiske luftfartsselskab Cobham. Aktien faldt fredag med 5,8 pct. Det skete efter nyheden om, at selskabet havde solgt sin forretningsenhed for trådløs kommunikation for 455 mio. dollar til amerikanske Viavi Solutions.



I den øverste del af indekset lå den svenske producent af alt fra cross-maskiner til motorsave, Husqvarna, der fredag steg med op mod 3 pct. Det gjorde aktien efter et regnskab for fjerde kvartal, der overraskede analytikerne positivt. Her rapporterede selskabet om en nettoomsætning på 6,1 mia. svenske kr. mod de ventede 5,78 mia. svenske kr.



/ritzau/FINANS