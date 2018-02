Fredag eftermiddag gik det danske eliteindeks, C25, på weekend med et fald på 1,7 pct. til 2099,26.



- Den stigning, som vi så i de danske aktier i starten af året, er næsten helt væk. Renterne på de tiårige statsobligationer i Tyskland og USA stiger, og selv om ECB formentlig ikke kommer til at hæve renten i år, så sætter den slags sig hurtigere i aktiemarkedet, vurderer Nikolaj Holmsgaard, børsmægler hos ABG Sundal Collier.



I toppen af det danske aktiemarked fandt man Danske Bank, der steg 1,2 pct. til 244,90 kr. efter et regnskab, der var bedre end forudset.



- De har stadig rigtig god kontrol over omkostningerne. Nedskrivningerne er fortsat historisk lave. De tilbagefører 241 mio. kr., og det er så også en af de primære årsager til, at overskuddet lander noget højere end ventet, siger aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.



Også TDC blandede sig øverst i indekset. Selskabet faldt 8,1 pct. torsdag i forbindelse med købet af MTG, men steg fredag med 1 pct. til 37,14 kr.



- TDC kommer jo fra et stort fald torsdag. Men sådan et køb er også en kompleks sag, og det har taget tid for investorerne at gøre stillingen op. Derfor stiger den fredag, siger Nikolaj Holmsgaard.



NETS KØBT AF KAPITALFOND



En lille stigning kunne også noteres i Nets, der er blevet endeligt købt af den amerikanske Hellmann og Friedman, idet 94,1 pct. af aktionærerne har accepteret kapitalfondens købstilbud. Aktierne er blevet solgt for 165 kr. per aktie.



Nets steg 0,24 pct. til 164,70 kr.



NOVO FORTSÆTTER NEDAD



For Novo Nordisk fortsatte nedturen efter et skuffende regnskab torsdag. Flere finanshuse har justerede kursmålet for Novo i negativ retning.



Fredag faldt aktien til 2 pct. til 302,85 kr. efter et dyk på 7,3 pct. torsdag.



Ørsted kunne også notere et fald efter et ellers positivt regnskab torsdag. Finanshuset Kepler kiggede nærmere på Ørsted og løftede kursmålet til 330 kr. fra 314 kr. Kepler anbefaler stadig "reducer". Nordea hævede anbefalingen af Ørsted til "køb" fra "hold", men fastholdt kursmålet på 415 kr.



Fredag faldt Ørsted 4,9 pct. til 353,10 kr.



/ritzau/FINANS