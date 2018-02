Aktier: Investorer i Asien sikrer sig inden jobrapport

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,9 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng -0,0 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -1,8 Indiens BSE Sensex -1,0 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 +0,5

De asiatiske aktiemarkeder er på retræte fredag morgen. En blandet udvikling på Wall Street efterlader investorerne med en portion tvivl, og torsdag aftens regnskaber fra mastodonterne Amazon, Apple og Googles moderselskab, Alphabet, angiver ingen entydig retning.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan ligger med fald på 0,3 pct.I Tokyo dykker markedet markant, mens investorerne forsøger at sikre de seneste ugers gevinster inden fredagens vigtige amerikanske arbejdsmarkedsrapport.Nikkei-indekset dykker 0,9 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med fald på 0,4 pct.I Kina er kursfaldene knap så udprægede. Shanghai Composite falder 0,4 pct., og CSI 300-indekset dykker 0,2 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks handles med et marginalt minus.Fredag morgen er der en stærkt blandet udvikling i futuresmarkedet. Der er fald på 0,2 pct. i Dow Jones, S&P 500 dropper 0,1 pct., mens Nasdaq modsat stiger godt 0,5 pct.

