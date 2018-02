Råvarer: Dollar-relateret prispres på såvel olie som guld og kobber

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stiger en anelse fredag morgen, og også guld og kobber presses op i lidt højere priser.



Olieprisernes stigende tendens skyldes en svækket dollar. Samtidig viser en undersøgelse en stærk vilje til at overholde de produktionsnedskæringer som Opec og andre store producenter som Rusland har aftalt, hvilket udligner effekten af en stigende amerikansk produktion.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 69,85 dollar mod 69,40 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 66,10 dollar mod 65,50 dollar torsdag eftermiddag.



Samme billede af effekten af en svækket dollar tegner sig på guldmarkedet.



En ounce guld står i 1348 dollar mod 1342 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobber fredag morgen handlet til 7082 dollar per ton mod 7058 dollar torsdag ved 17-tiden.



/ritzau/FINANS