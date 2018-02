Valuta: Euro tester niveau over 1,25 dollar

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar er fortsat underdrejet mod den fælleseuropæiske euro fredag morgen, mens japanske yen indtager en lidt mere tilbageholdende tilstand mod de to andre hovedvalutaer.



Europas nyvundne økonomiske muskelkraft får investorerne til at fokusere på Den Europæiske Centralbank (ECB) og de gentagne indikationer på, at ECB vil begynde en tilbagetrækning fra den lempelige pengepolitik inden for overskuelig fremtid.



Euro over 1,25 dollar



Det sendte fredag morgen euro over 1,25 dollar for første gang i fire år, men i modsætning til tidligere forsøg på at bryde det formodede modstandsniveau, hvor salgsbølger er sat ind i forsvaret af optioner og andre afledte valutainstrumenter, der typisk koncentreres omkring letlæselige kursrelations-niveauer, var reaktionen ikke et umiddelbart storudsalg, men derimod et let sivende marked, efter at euro nåede over 1,2520 dollar.



Det tyder på, at yderligere styrkelse af euro ikke vil møde massiv modstand, hvis eurokøberne skulle vise sig på markedet igen.



Der er dog en vis tilbageholdenhed op til fredagens vigtige amerikanske arbejdsmarkedsrapport, som kan fastsætte en kortsigtet strømpil for de finansielle markeder.



Rapporten, der offentliggøres klokken 14.30, ventes at vise en jobskabelse på 180.000 nye arbejdspladser uden for landbruget, arbejdsløsheden estimeres til uændrede 4,1 pct., mens lønningerne ventes at være steget 2,6 pct. på årsbasis.



Defensiv Yen



Den japanske yens mere defensive udvikling skyldes, at centralbanken, Bank of Japan, fredag tilbød at købe et ubegrænset antal japanske statsobligationer med tilbageværende løbetider på mere end fem til ti år til forfald til en pris på 2 basispoint over den foregående dags lukkeniveau.



Bank of Japan øgede også mængden af det planlagte opkøb i fem- til tiårige statspapirer til 450 mia. yen fra de foregående 410 mia. yen, der ellers har været det faste opkøbsbeløb siden slutningen af august.



Alligevel er valutamarkedet stort set uberørt af centralbankens tiltag.



"Bank of Japans tiltag i dag havde ikke meget virkning i valutamarkedet, da mange markedsdeltagere ganske enkelt ikke tror på, at centralbanken ønsker at udvide sin balance yderligere," siger valutastrateg Masashi Murata fra Brown Brothers Harriman i Tokyo til Reuters og fortsætter:



"Så dagens meddelelse har ikke nok tyngde til at løfte dollaren."



Euro står fredag morgen i 1,2495 dollar mod 1,2485 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 109,60 yen mod 109,40 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 136,95 yen på en euro fredag morgen mod 136,60 yen torsdag eftermiddag.



