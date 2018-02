Aktier: Positive takter på asiatiske markeder trods nedtur i Kina

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,4 Topix -0,6 Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite -1,1 China CSI 300 -1,1 Taiwan Taiex +0,7 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 +0,9

De fleste asiatiske investorer tager hul på februars aktiemarked med en positiv indstilling, og især de japanske handlere tager godt fra, mens de kinesiske investorer har fået det forkerte ben ud af sengen og sender de store aktieindeks på såvel fastlandet som i Hongkong solidt lavere torsdag morgen.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan ligger med fald på knap 0,1 pct.I Tokyo er der jubel over en svækkelse af den japanske yen, hvis nyfundne styrke ellers har givet anledning til store bekymringer.Samtidig giver en opjustering af aktivitetsindekset for fremstillingssektoren for januar anledning til optimisme.Nikkei-indekset stiger 1,4 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med en stigning på 1,6 pct.I Kina er der derimod stærkt negative bølger på markedet. Shanghai Composite og CSI 300 falder begge 1,1 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks handles med et minus på 0,4 pct.De amerikanske futures ligger med stigninger på 0,3 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Stille start på februar mens jobrapport afventes

Indeksværdi kl. 5.50./ritzau/FINANS