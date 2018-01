Wall Street undgik rødt hattrick efter comeback

Relateret indhold Dow Jones Composite +28,14 +0,33% NASDAQ Composite +9,00 +0,12% Kurser er ca. 15 min forsinkede Aktieordbog

Efter to dage med faldende aktier, så startede det egentlig meget godt, da Wall Street åbnede for handlen med amerikanske aktier, men momentum holdt ikke helt ved, og det kan investorerne takke den amerikanske centralbank for.



Markedet åbnede pænt med et plus på 1 pct. i Dow Jones, og det så ud til at holde hele vejen hjem med et stabilt plus i omegnen af 0,6 – 0,7 pct. i dagens handel.



Et par timer før lukketid kom den amerikanske centralbank, så på gaden med deres rentemelding og deres vurdering af den økonomiske udvikling i USA, og det sendte de amerikanske aktier i rødt, men i de sidste 45 minutter af dagens handel vendte stemningen så lidt igen, og investorerne undgik dermed et rødt hattrick.



Dow Jones lukkede i plus 0,28 pct. i indeks 26.149, S&P 500 sneg sig op i 0,05 pct. i indeks 2823, mens Nasdaq endte i plus 0,12 pct. i indeks 7411



Yellens sidste rentemøde



I USA afsluttede den amerikanske centralbank sit to dages rentemøde og helt som ventet kom den amerikanske centralbankdirektør Janet Yellen, der sad for bordenden i Federal Reseerve for sidste gang, ikke med nogle overraskelser, da alle medlemmer stemte for at fastholde rentemålsætningen uændret i intervallet 1,25-1,50 pct.



Mødet i Federal Reserve var et af de små møder, så der var ingen opdaterede prognoser, og intet pressemøde.



"Til gengæld var der nogle få ændringer, der indikerer, at komitémedlemmerne er blevet mere sikre på deres syn på udviklingen i amerikansk økonomi, ikke mindst inflationen," siger senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj og fortsætter:



"Selvom den amerikanske centralbank fortsat 'holder nøje øje med udviklingen i inflationen', så forventer den ikke længere, at inflationen vil fortsætte med at være under 2 pct. på den korte bane, men siger nu, at inflationen vil stige i år – nok på grund af de stigende oliepriser og den svage dollar, ikke mindst."



Renten stiger næste måned



Det mere optimistiske syn på amerikansk økonomi og de lettere opskruede forventninger til udviklingen i inflationen er et klart signal om, at USA's centralbank vil hæve renten på det næste møde, som er i midten af marts.



"Vi venter en renteforhøjelse på mødet i marts, og vi tror også på, at inflationen kommer til at stige i år. Vi venter endda, at hovedparten af stigningen allerede kommer i foråret. Men vi havde ikke ventet en så hurtig udmelding om det fra centralbanken," siger Kim Fæster, chefanalytiker i Jyske Bank.



"Centralbanken opjusterede deres vurdering af tempoet i økonomien og var mere tilfredse med væksten i beskæftigelsen, privatforbruget og erhvervsinvesteringerne, som blev betegnet som solid," fortsætter Kim Fæster.



I forhold til selve rentebeslutningen var der enighed og dermed var der ingen af de nye høge med stemmeret, der ødelagde stemningen på Yellens sidste møde som Fed-præsident. Fed annoncerede også, at Jerome Powell som planlagt overtager posten som præsident for Fed den 3. februar.