Rentefrygt sendte USA-aktier i blodrødt

For anden dag i træk faldt de amerikanske aktier. Dow Jones blev hårdest ramt i tirsdagens handel og indekset er nu faldet med mere end 400 point på to dage, hvilket er det største fald siden august 2017. Samtidig er renten på amerikanske statsobligationer i højeste niveau siden april 2014.



Dow Jones faldt 1,29 pct. til indeks 26.097, S&P 500 faldt 0,99 pct. til indeks 2825, mens Nasdaq indekset faldt 0,75 pct. til indeks 7410.



Det amerikanske erhvervs medie CNBC skriver, at aktierne kan falde op til 5 pct. før stemningen vender igen.



En korrektion på 5 pct. vil være det største fald siden aktierne faldt 5,3 pct. efter Brexit afstemningen i Storbritannien i juni 2016.



Set i et lidt længere perspektiv, så er et fald på 5 pct. dog meget lidt i forhold til, at f.eks. Dow Jones er steget med lidt mere end 50 pct. siden juni 2016.



Så trods de lidt dramatiske overskrifter, så er der plads til en mindre korrektion i et marked, der har været båret frem af en tro på evig optimisme.



Det er renten på amerikanske statsobligationer der har ramt aktierne. Den amerikanske centralbank indledte i dag tirsdag et to dagens rentemøde, men der er ingen forventning om, at renten bliver hævet i den her omgang.



Til gengæld så forventes det, at den officielle styrerente bliver hævet på mødet i marts og så forventer markedet, at renten hæves yderligere to gange i år



I går steg renten på den 10-årige amerikanske statsobligation til 2,70 pct., hvilket var det højeste niveau siden 2014. I dag steg renten så yderligere til 2,73, hvilket er det højeste niveau siden den 3. april 2014.



Renten på den 10-årige statsobligation ligger i dag dermed i et niveau som mange investorer først havde forventet, at den ville ligge være på i slutningen af 2018. Dermed kort sagt, så stiger renten hurtigere end forventet. Det er såmænd udmærket for det er et udtryk for, at USA's økonomi er i god gænge med fine vækstrater.



Bagsiden af medaljen er så, at den den højere vækst lægger pres på arbejdsmarkedet, hvor den ledige kapacitet er ved at være opbrugt, og det sender lønningerne op. Og når lønnen stiger, så stiger inflationen, og det får renten til at stige, når USA's centralbank forsøger at dæmpe inflationen.