Aktier: Galopperende retræte i Asien efter drop på Wall Street

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,5 Topix -1,3 Hongkongs Hang Seng -0,8 China Shanghai Composite -0,7 China CSI 300 -0,7 Taiwan Taiex -1,1 Sydkoreas Kospi -1,1 Indiens BSE Sensex -0,6 Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 -0,8

De asiatiske aktiemarkeder er på retræte tirsdag morgen, efter et udsalg af blandt andet Apple-aktier sendte Wall Street lavere mandag. Og trods høje renter som baggrund for en forholdsvis stærk dollar, der normalt støtter op om de asiatiske aktier, vender investorerne tommelen nedad og holder sent januarudsalg.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan ligger med fald på 0,7 pct.Og tirsdag morgen fortsætter de amerikanske aktiers kursfald i futuresmarkedet. Efter en stille start er udsalget igen accelereret, og ved 6-tiden ligger de amerikanske futures med fald på 0,6-0,9 pct.- Der er en stigning i realrenten, hvilket afspejler en stigning i inflationsforventningen. Rentestigningen har skudt de amerikanske aktier ned fra toppen, men markedet stod i forvejen til en korrektion efter de seneste gevinster, siger seniorstrateg Masahiro Ichikawa fra Sumitomo Mitsui Asset Management i Tokyo til Reuters.I Tokyo dykker markedet markant, mens de seneste ugers gevinster trækkes i land inden månedsskiftet.Nikkei-indekset dykker 1,5 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med fald på 1,3 pct.I Kina er gevinsthjemtagningen også øverst på dagsordenen. Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder begge 0,7 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks handles med et minus på 0,8 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar styrkes en anelse af stigende T-bondrenter LÆS OGSÅ: Råvarer: Oliepriserne viger på styrket dollar og høj produktion

Indeksværdi kl. 5.35./ritzau/FINANS