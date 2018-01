Råvarer: Oliepriserne viger på styrket dollar og høj produktion

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne viger tirsdag morgen, og også guld og kobber viser prisfald.



Olieprisernes fald skal ses i lyset af en stigende amerikansk produktion og en styrket dollar, der har skubbet Brent-olie under 70 dollar per tønde.



USA's produktion er øget mere end 17 pct. siden midten af 2016 og ventes at overstige 10 mio. tønder daglig i nær fremtid.



USA's produktion er allerede på niveau med Saudi Arabiens, der er den største producent i Organisationen for Olie Eksporterende Lande, Opec. Kun Rusland producerer mere med en gennemsnitsproduktion på knap 11 mio. tønder dagligt.



Investorerne venter nu på den ugentlige lageropgørelse fra de amerikanske myndigheder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 69,10 dollar mod 69,60 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 65,10 dollar mod 65,35 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet er efterspørgslen reguleret af svingninger i de amerikanske renter samt kursen på dollar.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1336 dollar mod 1340 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 7000 dollar mod 7053 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS