Valuta: Dollar styrkes en anelse af stigende T-bondrenter

Den amerikanske dollar styrkes en anelse tirsdag morgen, hvor høje amerikanske obligationsrenter lægger en bund under markedet, mens handlerne afventer det pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der indledes i dag, tirsdag, og afsluttes onsdag.



De amerikanske obligationsrenter steg mandag til et mere end tre års toppunkt, og tirsdag morgen fortsatte det opadgående pres, inden den tiårige rente satte sig tæt omkring 2,71 pct. på markedet i Tokyo efter at have testet 2,73 pct. i den tidlige handel.



De stigende amerikanske obligationsrenter har bidraget til en vis inddækning af spekulative positioner møntet på dollarsvækkelse.



"Jeg tror, at det (rentestigningen, red.) er kommet bag på mange investorer med dollareksponering mod en svækkelse," siger handelschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore til Reuters.



Mens stigningen i de amerikanske renter til dels skyldes bekymringer over en eventuel forøgelse af obligationsudstedelsen, er der samtidig en vis forsigtig tilgang til markedet forud for det pengepolitiske møde i Federal Reserve, der starter tirsdag.



Desuden afventes præsident Donald Trumps State of the Union-tale, der foregår sent tirsdag aften.



Trump sagde mandag, at talen vil adressere den foreslåede immigrationspolitik samt hans bestræbelser på at mindske handelsbarrierer for amerikansk eksport.



Dertil kommer en redegørelse for Trumps meget imødesete infrastrukturplan, der kan sætte gang i yderligere frygt for budgetunderskud-finansiering og dermed højere renter.



For Federal Reserves vedkommende er det bredt ventet, at renten holdes uændret, mens investorernes fokus er på centralbankens vurdering af økonomien og inflationen og eventuelle indikationer om de pengepolitiske udsigter.



Euro koster tirsdag morgen 1,2380 dollar mod 1,2345 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 108,80 yen mod 109,05 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 134,70 yen på en euro tirsdag morgen mod 134,60 yen mandag eftermiddag.



