Råvarer: Oliepriserne vender tilbage til fremgang efter kort pause

Oliepriserne synes på det nærmeste ustoppelige netop nu, hvor flere producenter ifølge Bloomberg News låser kontrakter på de højeste niveauer længe.



Mandag morgen går der 70,45 dollar på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, mens man skal betale 66,36 dollar for en tønde af den amerikanske WTI-olie.



Det er en fremgang fra fredag ved 17-tiden, da de danske handlere pakkede sammen. Her var priserne henholdsvis 70,38 dollar og 66,03 dollar.



"Der er masser af interesse for olie. Den lange oliehandel fortsætter med at være stedet, man skal være," siger Rob Thummel, der er leder hos Tortoise Capital Advisors, der har store aktiver bundet i energirelaterede handler, til Bloomberg News.



Dermed er der også igen vendt rundt på det kortvarige fald, som oliepriserne tog i sidste uge, da det lykkedes USA's præsident, Donald Trump, igen at tale dollar lidt op, da han understregede, at han ønsker en stærk dollar i en tale ved World Economic Forum i Davos.



Dollar har ellers også været svækket i lang tid, hvilket har været med til at understøtte oliemarkedet.



På markedet for ædelmetaller er guldprisen faldet en smule - fra godt 1349 dollar per ounce fredag til 1348 ounce mandag morgen. Det er sket, i takt med at de amerikanske aktier igen har nået nye højder, hvorfor behovet for sikker havn er blevet mindsket.



Samtidig stiger kobberprisen en smule mandag, hvor et ton af industrimetallet koster 7143 dollar mod 7085 dollar fredag.



