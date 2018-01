Valuta: Dollar indleder ugen lettere styrket

Relateret indhold Artikler

Dollar ligger en smule styrket mandag morgen og fortsætter dermed genrejsningen fra fredag, efter at den torsdag havde rundet det svageste niveau i godt tre år.



Ifølge Reuters er den amerikanske dollar hjulpet marginalt af fredagens data for det amerikanske bruttonationalprodukt, BNP, som overraskede positivt på privatforbruget, selv om den overordnede BNP-vækst var lavere end ventet som følge af en stigning i importen.



Handlere udtrykker dog usikkerhed om dollar fremadrettet, som følge af usikkerhed om, at præsident Donald Trump vil bruge valutapolitik som et værktøj til at sikre sig en bedre position i verdenshandlen.



"Jeg ser ikke nogen ændringer i dollarens nedturs-trend. Men givet, at det amerikanske BNP viste et større forbrug, og de amerikanske renter er stigende, er det svært at forvente et hurtigt fald i dollar mod yen," siger Kazushige Kaida, chef for valutahandel hos State Street Bank i Tokyo, til Reuters.



Euro koster mandag morgen 1,2411 dollar mod 1,2432 dollar fredag kl. 17. Over for yen ligger dollar lettere styrket i 108,78 yen mod 108,62 yen fredag.



/ritzau/FINANS