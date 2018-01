Aktier: Overvejende positive asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,08 Topix +0,19 Hongkongs Hang Seng -0,10 China Shanghai Composite -0,55 China CSI 300 -1,21 Taiwan Taiex +0,46 Sydkoreas Kospi +0,95 Indiens BSE Sensex +0,87 Singapores STI +0,51 Sydney ASX 200 +0,42

Der er fortsat lyse udsigter for indtjeningen i de asiatiske selskaber generelt, og det får fortsat aktierne i Asien til at vise gode takter, og den positive start på året fortsætter mandag, når der ses bort fra fastlands-Kina.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks stiger mandag morgen, og stigningen i år er nu oppe på omkring 8 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod en stigning på 0,1 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et plus på 0,2 pct.I Nikkei 225-indekset er positive og negative bevægelser stort set ligeligt fordelt. Kemiselskabet Shin-Etsu Chemical stiger mest - 4,2 pct. til 13.040 yen efter at have leveret gode regnskabstal. Størst fald er der til entreprenørselskabet JGC, der falder 2,8 pct. til 2465 yen - dog uden umiddelbar forklaring.Det australske ASX-200-indeks stiger med 0,4 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,5 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, stiger 1,0 pct.I Kina er tonerne mere negative, og Shanghai Composite og CSI 300 oplever en tilbagegang på henholdsvis 0,5 og 1,2 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et minus på 0,1 pct. Indeksværdi kl. 06.20./ritzau/FINANS