Relateret indhold Artikler

Der er udsigt til fald, når rentemarkederne åbner fredag morgen.



Torsdag var der store udsving, hvor en udmelding fra den Europæiske Central Bank (ECB) fik handlerne til at reagere.



"Danske renter vil starte dagen med at kravle nedad, efter gårsdagens stigninger efter den europæiske centralbanks rentemøde virker en smule overgjort. ECB fastholdt den tidligere bløde tone og manede på samme tid nogle af investorernes bekymringerne til ro," skriver Andreas Hansen, chefstrateg i Handelsbanken, i en kommentar.



Markedet fangede signaler om lidt højere tiltro til, at ECB vil nå sit inflationsmål, som er forudsætningen for stramninger af centralbankens pengepolitik. Og det satte gang i markante rentestigninger i både Europa og i en vis grad i USA.



Den toneangivende danske tiårige statsobligation lukkede i 0,63 pct., som var 3 basispoint højere end lukkeniveauet onsdag aften og 4 basispoint højere end åbningsniveauet torsdag morgen.



De amerikanske obligationsrenter faldt torsdag efter en solid efterspørgsel efter 7-årige papirer ved dagens auktion samt kommentarer fra præsident Donald Trump om, at han - i modsætning til finansminister Steven Mnuchins udtalelser onsdag - ønsker en stærk dollar.



Den toneangivende tiårige amerikanske T-bond lukkede torsdag med en rente tæt på dagens laveste niveau i 2,62 pct. på markedet i New York.



Fredag morgen ligger renten på den tiårige amerikanske T-bond fortsat omkring 2,62 pct. på markedet i Tokyo. Det er 3 basispoint lavere, end da de danske handlere lukkede bøgerne torsdag eftermiddag.



Fredag kommer der en række nøgletal, som investorerne vil holde øje med. Der er BNP for fjerde kvartal i Storbritannien og i eftermiddag kommer der amerikanske tal for privatforbruget i fjerde kvartal samt BNP-væksten på årsbasis. Økonomerne venter ifølge Bloomberg News en stigning i forbruget på 3,7 pct., og BNP ventes at stiges med 3 pct.



Desuden lukker Trump fredag eftermiddag World Ecconomic Forum i Schweiz med en tale med navnet "America First".



"Protektionistiske taler fra Trump vil kunne presse renterne ned og svække dollaren," skriver Sydbank i en kommentar.



/ritzau/FINANS