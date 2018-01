Aktier: Asiatiske markeder nærmer sig rekordhøjder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng +1,4 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,5 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI 0,0 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandede, men er fortsat tæt på rekordhøjde fredag morgen. Og ugen står til samlet at afslutte med pæne gevinster, i takt med at det voldsomme kursfald i dollar er stoppet og vendt, efter at præsident Donald Trump har pointeret, at han ønsker en stærk amerikansk valuta.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan ligger så godt som uændret fredag, men står til at kunne bogføre en ugegevinst på omkring 1,8 pct. efter den syvende ugentlige gevinst i træk.I Tokyo er markedet faldet tilbage efter en indledende stigning. Det er på trods af den klart styrkede dollar, der ellers ses som katalysator for større indtjening hos de eksportorienterede virksomheder.Nikkei-indekset dykker 0,1 pct., og også det bredere Topix-indeks ligger med fald på 0,1 pct.I Kina er der anderledes optimisme. Shanghai Composite stiger 0,3 pct., og CSI 300-indekset øger 0,5 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks handles med et plus på 1,4 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et tab på 0,2 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks øger 0,3 pct., og Singapores Strait Times-indeks er så godt som uændret.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et tab på 0,1 pct.De amerikanske futures ligger med stigninger på 0,2-0,3 pct. fredag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Præsidentiel støtte giver mindre dollar-comeback LÆS OGSÅ: Råvarer: Dollar-relaterede prisfald på såvel olie som guld og kobber Indeksværdi kl. 6.20./ritzau/FINANS