Valuta: Præsidentiel støtte giver mindre dollar-comeback

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar har fået et lille comeback fredag morgen, hvor de verbale og stærkt indholdsvarierende udtalelser fra såvel præsident Donald Trump som ECB-chef Mario Draghi og den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, har banet vejen for markante udsving over de seneste 36 timer.



Først gav Steven Mnuchins velkomsthilsen til en svagere dollar anledning til hævede øjenbryn ikke bare blandt markedsdeltagerne, men også i centralbankerne rundt omkring i verden.



For Mnuchins kommentar var et brud på årtiers officielle amerikanske valutapolitik, der gennem mere end en generation har lydt på ønsket om en stærk valuta.



Derefter fik finansministerens kommentar Den Europæiske Centralbankchef, Mario Draghi, til at lange ud efter USA med bemærkninger om verbal valutamanipulation på torsdagens pressemøde efter det pengepolitiske møde i Styrelsesrådet i ECB.



Og øjensynligt havde præsident Trump eller hans rådgivere fanget budskabet, idet præsidenten sent torsdag i et interview med CNBC modsagde sin finansminister og slog fast, at han i sidste ende ønsker, at dollaren skal være stærk, mens Mnuchins kommentar blev betegnet som "fejlfortolket".



Umiddelbart har det givet anledning til en tilbagevenden til markedsniveauet fra før Mnuchins kommentar, men yderligere styrkelse af dollar synes ikke at stå øverst på dagsordenen hos investorerne, og en del markedsdeltagere er fortsat skeptiske over for, om Trumps kommentarer vil være nok til at ændre den seneste tendens til dollarsvækkelse.



"Markedskræfterne og de fundamentale forhold tyder alle på, at dollar skal svækkes i løbet af 2018," siger investeringsstrateg Roy Teo fra LGT Bank i Singapore til Reuters.



Baggrunden for dollarmodvinden er en sandsynlig reduktion i den amerikanske valutas relative rente-tilstækning, da verdens andre store centralbanker ventes at begynde på at afvikle de respektive pengepolitiske stimulanser.



Det vil ændre rentedynamikken for de sidste par år, hvor Federal Reserve har været den eneste centralbank, der er kommet med renteforhøjelser.



Euro står fredag morgen i 1,2430 dollar mod 1,2500 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 109,40 yen mod 108,70 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 135,95 yen på en euro fredag morgen mod 135,75 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS