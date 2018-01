Råvarer: Dollar-relaterede prisfald på såvel olie som guld og kobber

Oliepriserne falder en anelse fredag morgen, og også guld og kobber handles til lidt lavere priser.



Olieprisernes vigende tendens skyldes en styrket dollar efter verbal støtte til den amerikanske dollar fra præsident Trump, der torsdag understregede, at han ønsker en stærk dollar.



Det har vendt den markante svækkelse, som satte ind efter finansminister Steven Mnuchins udtalelser onsdag, hvor han bød en svagere dollar velkommen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 70,25 dollar mod 70,65 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 65,40 dollar mod 65,75 dollar torsdag eftermiddag.



Samme billede af effekten af en styrket dollar tegner sig på guldmarkedet.



En ounce guld står i 1352 dollar mod 1358 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobber fredag morgen handlet til 7077 dollar per ton mod 7115 dollar torsdag ved 17-tiden.



/ritzau/FINANS