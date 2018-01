Aktier: Varierende grader af rødt på de asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,1 Topix -0,8 Hongkongs Hang Seng -0,3 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,5 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi +0,8 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI -0,8 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger badet i rødt torsdag morgen, hvor frygten for en handelskrig med USA konkurrerer med en svækket dollar om at trække aktiemarkederne ned.Præsident Donald Trumps kraftigt forhøjede importtariffer på kinesiske solpaneler og asiatiske vaskemaskiner blev sent onsdag fulgt op af den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross, der antydede tiltag mod Kina, der kan ende med at katalysere en handelskrig.Og for at gøre ondt værre noterede den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, sig tilfredshed med svækkelsen af den amerikanske dollar - en kommentar, der vender op og ned på mere end en generations valutapolitik fra USA."Jeg spekulerede på, om Trump-regeringen er i gang med at udrulle et eller andet for fuld musik i betragtning af dens store delegation i Davos," siger Masayuki Kichikawa, der er chefstrateg hos Sumitomo Mitsui Asset Management i Tokyo, til Reuters.Og med Donald Trump på talerstolen senere torsdag, er jorden gødet til yderligere tiltag."Jeg tror, at det reelle mål med Mnuchins kommentarer om dollar ikke så meget er at fremskynde en svagere dollar, som i sig selv lægger pres på handelspartnere, men at gøde jorden for nogle bedre handelsaftaler," tilføjer Masayuki Kichikawa.I Tokyo dykker Nikkei-indekset 1,1 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med fald på 0,8 pct.I Kina er det også svært af spore optimisme. Shanghai Composite viger 0,1 pct., og CSI 300-indekset dykker 0,5 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks handles med et minus på 0,3 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med en gevinst på 0,1 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks øger 0,8 pct., mens Singapores Strait Times-indeks ligger med et minus på 0,8 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et tab på 0,1 pct.De amerikanske futures ligger med fald på under 0,1 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Svækket dollar trækker priserne op LÆS OGSÅ: Valuta: Monetær kolbøtte fra USA sender dollar i kanvassen Indeksværdi kl. 6.20./ritzau/FINANS