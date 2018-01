Valuta: Monetær kolbøtte fra USA sender dollar i kanvassen

Den amerikanske dollar står for skud mod alle andre store valutaer torsdag morgen, hvor dollarsvækkelsen fortsætter med uformindsket styrke.



Svækkelsen, der har været godt i gang over de seneste tre måneder, accelererede efter kommentarer fra USA's finansminister, Steven Mnuchin, der på World Economic Forum i Davos onsdag hilste en svagere amerikansk valuta velkommen.



"Naturligvis er en svagere dollar godt for os (USA, red.), når det gælder handel og (eksport)muligheder," sagde Steven Mnuchin.



Kommentaren blev straks fortolket som en vending i den traditionelle amerikanske valutapolitik, der i mere end en generation igen og igen har fastslået, at en stærk dollar er i USA's nationale interesse.



Protektionistisk dollarsvækkelse



Dollar var allerede på retræte på grund af bekymringer over nye amerikanske protektionistiske tiltag, efter at præsident Donald Trump mandag smækkede 30 pct. ekstra importtariffer på vaskemaskiner og solpaneler.



"I sidste uge var dollar under pres på forventninger til Den Europæiske Centralbanks og Bank of Japans normalisering af pengepolitikken, men tendensen er gået ind i en helt ny fase efter Mnuchins kommentarer," siger seniorvalutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Og mens investorerne observerer den amerikanske dollars monetære muskelsvind, afventes afslutningen på Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske møde senere torsdag.



Umiddelbart er fokus på ECB's eventuelle bekymring over den hastige styrkelse af den fælles valuta.



Fuld fart frem i Eurozonen



Eurozonens økonomi kører for fuld damp, og markedet har i stigende grad en forventning om, at den hurtige styrkelse af euro kan få ECB's topchef, Mario Draghi, til at hælde koldt vand på forventningen til, at centralbanken fremskynder en renteforhøjelse.



"ECB kan bremse eurostyrkelsen, hvis den nedtoner udsigterne til en tidlig pengepolitisk normalisering og advarer mod en styrket valuta," siger valutachef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Og en verbal intervention kan fange markedet på det forkerte ben.



"En sådan holdning hos ECB kan blive opfattet som en fælles verbal indgriben, efter at Bank of Japan tidligere på ugen gjorde det klart, at den ikke agter at normalisere pengepolitikken inden for en overskuelig fremtid," pointerer Masafumi Yamamoto.



Men lige lidt har det hjulpet på yen, der fortsat styrkes, om end ikke i helt samme tempo som euro og pund.



"Nogle spillere vil sandsynligvis lette lidt på deres lange euro-positioner, hvis ECB viser bekymring over valutaens styrke. Men selv den slags bemærkninger vil sandsynligvis ikke være nok til at sætte en stopper for den løbende dollarsvækkelse," vurderer Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities.



Euro koster torsdag morgen 1,2430 dollar mod 1,2380 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 109,05 yen mod 109,25 yen onsdag eftermiddag.



Pund koster samtidig 1,4290 dollar mod 1,4215 dollar onsdag eftermiddag.



Dermed går der 135,55 yen på en euro torsdag morgen mod 135,25 yen onsdag - og 0,8700 pund på en euro torsdag morgen mod 0,8710 pund onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS