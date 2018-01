Aktier: Gevinsthjemtagning og handelsspændinger trækker Asien ned

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,8 Topix -0,6 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,0 Taiwan Taiex -0,9 Sydkoreas Kospi -0,0 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger for det meste med kursfald onsdag, hvor Japans toneangivende indeks trækker sig tilbage fra et 26 års toppunkt.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan falder 0,1 pct.Bekymringer over en genopblussen af handelsspændinger efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har godkendt kraftige toldsatser på vaskemaskiner og solceller, overskygger de positive tendenser på de regionale markeder."Tendenserne i de asiatiske markeder forbliver positive, men efter endnu en omgang rekorder tirsdag, skal man ikke blive overrasket over, at noget gevinsthjemtagning sætter ind," siger markedsstrateg Jingyi Pan fra IG i Singapore til AP.I Tokyo trækker en styrket yen ned i aktiemarkedet. Mod dollar brød den japanske valuta niveauet 110 yen tidligt onsdag, og kursen indikerer, at de store eksportvirksomheder skal til at justere indtjeningsforventningerne, hvis ikke der kommer en ændring til det bedre i valutamarkedet.Nikkei-indekset dykker 0,8 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med fald på 0,6 pct.I Kina kan der spores en anelse optimisme. Shanghai Composite stiger 0,3 pct., mens CSI 300-indekset ligger så godt som uændret, og Hongkongs Hang Seng-indeks handles med et minus på 0,2 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et tab på 0,9 pct., mens Singapores Strait Times-indeks ligger med en gevinst på 0,1 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et plus på 0,3 pct.De amerikanske futures ligger med udsving tæt på nul onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar i knæ mod såvel euro som yen og sterling LÆS OGSÅ: Råvarer: Prisfald på olie efter overraskende høje lagre Indeksværdi kl. 6.15./ritzau/FINANS