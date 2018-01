Valuta: Dollar i knæ mod såvel euro som yen og sterling

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar presses yderligere i knæ af alle de øvrige store valutaer - euro, yen og pund - onsdag morgen.



Fornyet spekulation om, at rentedifferencen mellem den amerikanske dollar og de andre store valutaer vil blive reduceret, da de store centralbanker er på vej til at afvikle de respektive massive pengepolitiske stimulanser, fortsætter med at presse den amerikanske valuta i baggrunden.



Yen er styrket gennem de seneste uger, efter at Bank of Japan trimmede opkøbene af statsobligationer med lang løbetid i de ugentlige markedsoperationer tidligere på måneden.



Analytikere vurderer, at en sådan spekulation fortsætter med at støtte op om yen, selv efter at Bank of Japans topchef, Haruhiko Kuroda, tirsdag understregede betydningen af at have tålmodighed til fortsætte med de kraftige monetære lempelser.



"Bank of Japan har bare påny bekræftet, hvad både vi og markedet allerede ved, nemlig at den fortsat vil opretholde aggressive og kraftige lettelser," siger valutastrateg Peter Dragicevich fra Nomura i Singapore til Reuters.



Holdningen er imidlertid allerede indregnet i kurserne, og markedsaktører ser frem til, hvad Bank of Japan derefter vil gøre.



"Dilemmaet for Bank of Japan er, hvordan de lægger en dæmper på investorernes forventninger," siger valutachef Stephen Innes fra Oanda i Singapore til Reuters.



Spekulationerne har presset dollar under 110 yen tidligt onsdag morgen.



Samtidig bidrager den fælles valutas stærke underliggende tendens til at presse dollar generelt.



Forbrugertilliden i eurozonen steg en del mere end ventet i januar ifølge data fra Europa-Kommissionen tirsdag, og investorernes fokus ligger nu på torsdagens møde i Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd, hvor fremtidsudsigterne for pengepolitikken diskuteres.



Euro er styrket markant i år af stigende optimisme om, at en styrket økonomi vil tvinge ECB til at signalere en hurtigere afslutning på mange års bestræbelser på at stimulere økonomien end hidtil ventet.



Pund sterling koster onsdag morgen 1,4040 dollar mod 1,3995 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,2325 dollar mod 1,2285 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 109,85 yen mod 110,40 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 135,40 yen på en euro onsdag morgen mod 135,65 yen tirsdag, og der går 0,8775 pund på en euro onsdag morgen mod 0,8780 pund tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS