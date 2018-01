Råvarer: Prisfald på olie efter overraskende høje lagre

På råvaremarkedet giver oliepriserne giver sig en anelse onsdag morgen, mens guld afspejler en svækket dollar.



En fortsat solid efterspørgsel på oliemarkedet understøtter priserne nær 70 dollar per tønde, men overraskende høje lagerdata giver priserne et pusterum.



Tirsdag aftens lagerrapport fra American Petroleum Institute viste en stigning i råolielagrene på 4,8 mio. tønder i sidste uge, hvor økonomerne ifølge Bloomberg havde ventet et fald på 1,6 mio. tønder.



Samtidig faldt lagrene af destillater 1,3 mio. tønder mod et ventet fald på 1,5 mio. tønder.



Investorerne ser nu frem mod onsdagens officielle lageropgørelse fra energiministeriet i Washington.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 69,85 dollar mod 70,15 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles onsdag morgen i 64,45 dollar mod 64,65 dollar tirsdag eftermiddag.



Guldprisen bevæger sig en anelse højere, mens handlerne afspejler udviklingen i de amerikanske renter og dollarkursen.



Onsdag morgen koster en ounce guld 1341 dollar mod 1337 dollar per ounce tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6910 dollar mod 6916 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS