Råvarer: Olieprisen viger trods stort fald i lagrene

Oliepriserne falder en anelse fredag morgen, mens guld og kobber handles til lidt højere priser.



Oliemarkedets dyk kommer trods et stort lagertræk ifølge opgørelsen af de amerikanske olielagre.



Den ugentlige olielagerstatistik fra det amerikanske energiministerium viste torsdag eftermiddag et fald i råolielagrene på 6,9 mio. tønder i den forgangne uge, hvor økonomernes bud lød på et fald på 2,1 mio. tønder ifølge Bloomberg.



Lagrene af benzin steg samtidig 3,6 mio. tønder, mens lagrene af destillater, der blandt andet inkluderer fyringsolie, faldt 3,9 mio. tønder.



Der var ventet en stigning i benzinlagrene på 3,1 mio. tønder og en stigning i destillatlagrene på 1,2 mio. tønder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 68,55 dollar mod 68,90 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 63,15 dollar mod 63,65 dollar torsdag eftermiddag.



På guldmarkedet giver en svækket dollar anledning til lidt højere priser.



En ounce guld står i 1331 dollar mod 1329 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobber fredag morgen handlet til 7078 dollar per ton mod 7056 dollar torsdag ved 17-tiden.



/ritzau/FINANS