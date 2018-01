I et dansk aktiemarked, der ligger stille og roligt omkring udgangspunktet torsdag middag, trækker Carlsberg og ISS fra.



Bryggerigiganten har fået positive ord fra Deutsche Bank, og ISS ligger på andenpladsen i kølvandet af endnu en stor kontrakt.



C25-indekset ligger ved middagstid torsdag med et fald på 0,1 pct. til 1156,12 efter onsdagens stigning på 0,3 pct.



- Det danske marked er stille, og markedsdeltagerne vurderer, om den gode start på året kan fortsætte og ser frem mod regnskabssæsonen, der endnu ikke er kommet i gang i Danmark, forklarer senioraktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk til Ritzau Finans.



Der var aktierekorder i USA onsdag, hvor kursstigningerne især satte ind, efter at det danske marked var lukket, og generelt er der positiv tendenser i Europa torsdag.



TYSK STORBANK SENDER CARLSBERG OP



- Det er et markant løft fra Deutsche Bank, der sender Carlsberg op, vurderer Martin Munk.



Deutsche Bank har løftet anbefalingen til "køb" fra "hold" og hævet kursmålet 31 pct. til 890 kr. Aktien stiger 2,1 pct. til 762 kr.



Banken vurderer, at Carlsberg er et andet selskab, end det var for bare to-tre år siden, og der er sket et markant kulturskift, fremgår det af en analyse fra banken.



Deutsche Bank har også Royal Unibrew under luppen, og her er tonen knap så positiv. Anbefalingen er sænket til "hold" fra "køb", mens kursmålet er hævet til 390 kr. fra 350 kr. Aktien falder 0,4 pct. til 359,20 kr.



ISS LØFTET AF ENDNU EN KONTRAKT



ISS følger efter Carlsberg og stiger 1,1 pct. til 200,70 kr.



- ISS løftes af endnu en stor kontrakt, som selskabet oplyste om sent onsdag, vurderer Martin Munk.



Servicekoncernen kunne sent onsdag fortælle, at det har landet en stor servicekontrakt med et unavngivent selskab, der driver forretning i føde- og drikkevareindustrien.



Kontrakten er på fem år og vil beskæftige godt 2000 medarbejdere. Alm. Brand vurderer, at kontrakten giver 0,5 pct. ekstra vækst på toplinjen hos ISS.



Stigningen indfinder sig på trods af, at det franske finanshus Exane BNP Paribas har sænket anbefalingen af ISS-aktien til "underperform" fra "neutral".



Finanshuset Jefferies har kigget på de nordiske banker. Efter analysen er anbefalingen af Nordea skåret til "hold" fra "køb", mens kursmålet er sat ned til 83,46 kr. fra 93,37 kr. Nordea-aktien falder 1,0 pct. til 76,32 kr.



Novo Nordisk-aktien falder 0,2 pct. til 341,40 kr. Det sker trods en historie fra Dagbladet Børsen, der kan melde om, at Novo for første gang i knap tre år har hævet listepriserne på insulin i USA.



Det kan ifølge Danske Bank tyde på, at det værste prispres på det store marked er aftaget.



Uden for C25 stiger rederiet Torm med 0,7 pct. til 55,20 kr.



Jyske Bank har løftet kursmålet til 72 kr. fra 65 kr. og fastholdt "køb".



I fondsbørsens yderkant er der desuden nyt fra Intermail og Brdr. Klee torsdag.



Intermail stiger 12,5 pct. til 11,70 kr., efter at selskabet sent onsdag meldte om salg af sin konvolutdivision til svenske Bong. Senere torsdag er der regnskab fra selskabet.



Brdr. Klee-aktien, som Fritz Schur ejer næsten 90 pct. af, er ikke handlet torsdag trods et regnskab for første kvartal, der viste vækst på top- og bundlinje.



