Aktier: Asiatiske markeder slår rekord fra før finanskrisen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 +0,5 Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +0,2

De asiatiske aktier rammer historiske højder mandag, efter at Wall Street fredag forlængede rekordrunden. Dollar-svækkelsen kapper toppen af stigningerne i Japan, men alligevel øger de store indeks markant.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan stiger 0,6 pct. og overgår dermed den hidtidige top på 591,50 fra slutningen af 2007."De amerikanske aktiemarkeder og den amerikanske dollar gik hver sin vej fredag på en vifte af forskellige baggrunde. Implikationen for de asiatiske markeder er vedvarende kursgevinster i regionen på en stille mandag," siger markedsstrateg Jingyi Pan fra IG i Singapore til AP.Han henviser til, at det amerikanske marked er lukket mandag for Martin Luther King Day.I Tokyo er der pæne stigninger på trods af en svækket dollar.Telekom-konglomeratet SoftBank Group er en af dagens store vindere med en stigning på 5,8 pct., efter at finansavisen Nikkei skriver, at koncernen vil børsnotere mobiltelefon-aktiviteterne i år.Nikkei-indekset stiger 0,4 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med plus på 0,6 pct.I Kina lægger skrappere regler en dæmper på finansaktierne, mens de mere teknisk prægede papirer klare sig bedre. Shanghai Composite falder 0,1 pct., mens CSI 300-indekset øger 0,5 pct., og Hongkongs Hang Seng handles 0,6 pct. højere.De amerikanske futures ligger med stigninger på 0,2-0,4 pct. mandag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Generelt stigende priser



Indeksværdi kl. 5.35./ritzau/FINANS