Råvarer: Generelt stigende priser

Der er fortsat stigende priser på oliemarkedet mandag morgen, hvor også guld og kobber handles til højere priser.



Oliepriserne konsolideres på det høje niveau efter seks handelssessioner med stigninger i træk. Produktionsnedskæringer ledet af Opec og Rusland samt en stigende efterspørgsel fastholder priserne på det højeste niveau siden december 2014.



Antallet af aktive amerikanske borerigge steg med ti til 752 i den ugentlige opgørelse fra olieservicevirksomheden Baker Hughes.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 69,90 dollar mod 69,10 dollar fredag eftermiddag.



Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 64,40 dollar mod 63,60 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet påvirkes priserne af den svækkelse, som den amerikanske dollar har været udsat for de seneste dage.



Mandag morgen koster en ounce guld 1340 dollar mod 1331 dollar per ounce fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 7181 dollar mod 7115 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS