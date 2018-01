Der er lagt op til en rolig dag på det danske obligationsmarked fredag, efter at torsdagen bød på et større udsving, da renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation steg 4 basispoint til 0,58 pct.



Det er samtidig det højeste niveau siden august.



Udsigten til en stramning af pengepolitikken hos Den Europæiske Centralbank (ECB) senere i år fik torsdag renten på den tiårige statsobligation til at stige.



Senere fredag kan der komme flere stigninger, når det vigtige inflationstal fra USA bliver offentliggjort.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med stort set uændrede renter og være afventende forud for dagens inflationstal fra USA. Højere inflation fra USA end her skitseret vil kunne presse renterne lidt op og styrke dollar," skriver Sydbank i en kommentar.



Samme melding kommer fra Nordea.



"De danske renter vil handle sidelæns efter gårsdagens ECB-referat, og den afventende stemning vil fortsætte op til inflationstallene fra USA," skriver seniorstrateg i Nordea Andreas Østerheden.



De amerikanske renter - målt på den tiårige statsobligation - er faldet 2 basispoint, siden det danske marked lukkede torsdag, og det hænger ifølge Reuters sammen med, at Kina fra officiel side afviste en historie om at ville stoppe køb af amerikanske statsobligationer.



På makrofronten er det fredag særligt værd at holde øje med inflationstallene fra USA og Sverige.



/ritzau/FINANS