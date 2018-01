Relateret indhold Artikler

Der er udsigt til let faldende renter, når det danske obligationsmarked åbner torsdag morgen, efter at de amerikanske renter har tabt noget af pusten siden dansk børslukketid onsdag. Senere på dagen kan referatet fra det seneste rentemøde i Den Europæiske Centralbank, ECB, komme til at sætte dagsordenen.



Forlydender om, at Kina vil reducere eller helt stoppe opkøbene af amerikanske statsobligationer gav onsdag anledning til store sving i de amerikanske renter. Renten på den tiårige amerikanske T-bond nåede i løbet af dagen næsten helt op i 2,60 pct. i det højeste niveau i 10 måneder - før den siden sivede tilbage og i New York endte uændret i 2,55 pct.



Torsdag morgen handles den tiårige T-bond med en rente på 2,53 pct. på markedet i Tokyo. Det er 6 basispoint lavere, end da de danske obligationshandlere lukkede bøgerne onsdag eftermiddag, og kan give et lettere pres på de danske obligationsrenter fra åbningen torsdag.



Herhjemme endte den tiårige danske statsobligation onsdag i 0,54 pct., hvilket var 2 basispoint over tirsdagens slutniveau.



Eftermiddagens ECB-referat fra rentemødet i december kan få betydning for renterne efterfølgende, vurderer Sydbank.



"Hårde toner i ECB-referatet vil kunne presse renterne lidt op og styrke euroen. Det kunne eksempelvis være en større end ventet tilslutning til at stoppe opkøbet af obligationer for nye penge ultimo september måned," skriver banken i et notat.



For investorerne er det også værd at holde øje med tal for udviklingen i industriproduktionen både herhjemme og i Eurozonen.



For Eurozonen forventer økonomerne ifølge Bloomberg en stigning i produktionen på 0,8 pct. på månedsbasis i november.



Ud på eftermiddagen kommer der så tal for nymeldte ledige i USA, hvor økonomerne ifølge Bloomberg News forventer, at 245.000 har meldt sig i arbejdsløshedskøen mod 250.000 ugen før.