Aktier: Asiatiske markeder badet i rødt

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,5 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,3 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex 0,0 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 -0,5

De asiatiske aktiemarkeder er badet i rødt torsdag morgen, hvor så godt som alle regionens børser ligger med generelle kursfald. Dermed følger markederne i fodsporene på investorerne i New York onsdag."Investorerne tager gevinster hjem efter at have set et fald på Wall Street," siger aktiemægler Toshikazu Horiuchi fra IwaiCosmo Securities i Tokyo til AFP.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan falder knap 0,5 pct.I Tokyo tynger en stærk yen de traditionelle eksportvirksomheder som bilfabrikkerne ned.Toyota Motor falder 1,4 pct., Honda Motor dykker 2,0 pct., og Mazda Motor handles 0,6 pct. lavere.Modsat klarer bankerne sig godt i lighed med udviklingen på Wall Street onsdag, hvor finansaktierne var de eneste positive papirer.Mitsubishi UFJ Financial Group stiger 0,4 pct., og Mizuho Financial Group ligger 0,7 pct. højere.Nikkei-indekset falder 0,6 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et fald på 0,5 pct.De kinesiske aktier ligger også underdrejet. Shanghai Composite viger 0,2 pct., og CSI 300-indekset falder 0,3 pct., mens Hongkongs Hang Seng dykker 0,1 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,2 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks falder ligeledes 0,2 pct., mens Singapores Strait Times-indeks siver 0,1 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et tab på 0,5 pct.De amerikanske futures ligger med stigninger på op mod 0,1 pct. torsdag morgen.

