Valuta: Dollar får lidt af det tabte tilbage

Amerikanske dollar får lidt af det tabte tilbage på de internationale valutamarkeder torsdag morgen efter onsdagens store lussing, i kølvandet af forlydender om at Kina vil reducere eller helt stoppe opkøbene af amerikanske statsobligationer.



Kinesiske embedsmænd finder ifølge nyhedsbureauet Bloomberg markedet for amerikanske T-bonds mindre attraktivt i forhold til andre aktiver.



Det sendte dollar i kanvassen mod såvel euro som yen, og mens den amerikanske valuta har fået en stor del af svækkelsen tilbage mod den fælleseuropæiske valuta, går det en hel del langsommere mod japanske yen.



Baggrunden for en eventuel reduktion af T-bonds opkøbene er de spændinger, som er opstået mellem USA og Kina efter gentagne trusler fra præsident Trump for at rette op på den skæve samhandel og det store amerikanske handelsunderskud over for Kina.



"Selv om det kan tænkes, at Kina kan finde på at foretage nogle tilpasninger af de udenlandske reserver, synes det meget usandsynligt, at Kina vil stoppe med at købe amerikanske statsobligationer," siger handelschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore til Reuters.



Men usikkerheden om Kinas holdning kan potentielt dæmpe investorernes risikovillighed, mens dollar sandsynligvis vil komme i modvind mod yen på grund af spekulationer om Bank of Japans fremtidige exit fra bankens massive pengepolitiske stimuleringer.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond steg til knap 2,60 pct., mens dollar fik ørerne i maskinen efter meldingerne, men markedet er siden faldet til ro, mens kurserne langsomt siver tilbage til udgangspunktet.



Torsdag morgen handles den toneangivende tiårige T-bond med en rente på 2,53 pct. i Tokyo. Det er 2 basispoint lavere i forhold til lukke tid i New York såvel tirsdag som onsdag.



Euro koster torsdag morgen 1,1950 dollar mod 1,1980 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 111,75 yen mod 111,35 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 133,55 yen på en euro torsdag morgen mod 133,40 yen onsdag eftermiddag.



Lige efter meldingerne skød euro op i 1,2015 dollar, mens dollar faldt til 111,30 yen.



