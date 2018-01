Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Der kan være rentestigninger på vej på det danske obligationsmarked onsdag, efter at den tiårige amerikanske rente er kravlet op i det højeste niveau i ti måneder.



Rentestigningerne er ifølge Reuters fulgt i kølvandet af tirsdagens meldinger fra den japanske centralbank, Bank of Japan, om en reduktion i bankens køb af japanske statsobligationer, hvilket åbner for spekulationer om en yderligere neddrosling af bankens obligationsopkøb.



Samtidig ramte nyudstedelser af obligationer fra både amerikanske virksomheder og fra USA's finansministerium markedet tirsdag.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond ligger onsdag morgen på 2,56 pct. på markedet i Tokyo. Det er 3 basispoint højere end niveauet ved dansk børslukketid tirsdag.



Den tilsvarende danske rente lukkede tirsdag i 0,52 pct. efter en stigning på 4 basispoint.



Fra nøgletalsfronten kommer der nyt om de danske forbrugerpriser i december, mens der i USA kommer nyt om importpriserne og engroslagrene. Desuden taler tre af den amerikanske centralbanks, Feds, regionale chefer.



Hos Nordea vurderer chefstrateg Philip Jagd, at importpriserne kan sætte skub i rentemarkedet, da priserne er en vigtig komponent i det mål for inflationen, som Fed styrer pengepolitikken efter (PCE).



"Har den svagere dollar øget importprisinflationen betyder det, at Fed's kerneinflation svinger op, og renterne vil fortsætte opad," skriver Philip Jagd i sin markedskommentar.



Markedet venter, at importpriserne steg med 0,4 pct. på månedsbasis og 3,1 pct. på årsbasis i december, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



/ritzau/FINANS