Aktier: Ingen entydig retning i Asien trods Wall Street-rekorder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,2 Topix +0,2 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,8 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex 0,0 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,6

De asiatiske aktiemarkeder er vendt til generel negativ retning efter en blandt indledende handel onsdag morgen.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan viger 0,2 pct.I Tokyo tynger en styrket yen, mens stigninger på Wall Street modvirker den negative effekt.De finansielle virksomheder, der investerer i højere afkastprodukter som udenlandske obligationer, ligger højere med et plus i forsikringssektoren på 1,6 pct. og i banksektoren på 1,5 pct.Men den stærke yen trækker de traditionelle eksportvirksomheder ned, og Nikkei viger 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks modsat øger 0,2 pct.De kinesiske aktier er vendt rundt på en tallerken efter middagspausen. Shanghai Composite falder 0,2 pct., og også CSI 300-indekset viger 0,2 pct. efter indledende stigninger på omkring 0,5 pct.Hongkongs Hang Seng får samtidig reduceret dagens plus fra 0,7 pct. til 0,4 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,8 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks falder 0,4 pct., mens Singapores Strait Times-indeks dykker 0,2 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et tab på 0,6 pct.De amerikanske futures ligger generelt med kursfald på op mod 0,1 pct. onsdag morgen. Indeksværdi kl. 6.15./ritzau/FINANS