Der ventes en stille tirsdag på rentemarkedet, efter der mandag var små forskydninger i både USA og Europa.



Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation lukkede mandag i 0,48 pct, hvilket var et fald på 2 basispoint.



Den langsomme udvikling ser ifølge Sydbank ud til at fortsætte tirsdag:



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med stort set uændrede renter," skriver Sydbank i en kommentar.



Renten på den tiårige amerikanske T-bond blev ved dansk lukketid mandag handlet i 2,47 pct. Tirsdag morgen er der gang i handlen i Japan, og her er T-bond-renten steget med et enkelt basispoint til 2,48 pct. Det var samtidig også niveauet ved amerikansk lukketid.



"Tendensen i USA har været med lille pil op på de lange renter, mens de tiårige europæiske renter alle havde tendens til små rentefald. De amerikanske renter blev blandt andet holdt i skak af bløde toner fra den amerikanske forbundsbanks (Federal Reserves) Raphael Bostic, der er stemmeberettiget i 2018. Bostic ser på nuværende tidspunkt kun 2-3 renteforhøjelser i 2018," skriver Sydbank.



Tirsdag kommer der ikke der ingen af de helt store nøgletal. Men investorerne kan dog holde øje med NFIB-indekset, der måler humøret blandt de mindre amerikanske virksomheder.



I eurozonen kommer der desuden arbejdsløshedstal for november. Her venter økonomerne ifølge estimater fra Bloomberg News et lille fald til 8,7 pct. fra 8,8 pct. i oktober.



"Den europæiske arbejdsløshed kan muligvis også tiltrække sig lidt opmærksomhed, men næppe meget," skriver Sydbank.



Herudover kommer der tal for handelsbalancen og industriproduktionen i Tyskland. Herhjemme kommer der tirsdag tal for både handels- og betalingsbalancen i november.



/ritzau/FINANS