Aktier: Pæne plusser i det meste af Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,4 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 +0,3 Taiwan Taiex 0,0 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger med generelle plusser tirsdag morgen, hvor de japanske investorer er tilbage efter årsskiftet og adskillige lokale helligdage, der har holdt investorerne på lang nytårsferie.MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet udenfor Japan stiger 0,2 pct.I Tokyo ramte Nikkei-indekset tirsdag det højeste niveau i 26 år, hjulpet af gevinster på Wall Street i løbet af de japanske helligdage. End ikke en markant styrkelse af japanske yen tirsdag morgen har kunne sende markederne i rødt, men har blot lagt låg over stigningerne.Fast Retailing Co steg 2,3 pct., efter at tøjfirmaets butikssalg er steget over 18 pct. i december på årsbasis. Fast Retailing er dagens største bidragyder til Nikkei-indekset.Chipproducenterne stiger i lighed med deres amerikanske kolleger mandag. Tokyo Electron øger 1,7 pct., og TDK handles 1,2 pct. højere.Nikkei stiger 0,5 pct., og det bredere Topix-indeks øger 0,4 pct.De kinesiske aktier på fastlandet ligger let blandet. Shanghai Composite viger 0,1 pct., mens CSI 300-indekset øger 0,3 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks stiger 0,4 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks så godt som uændret, mens Sydkoreas Kospi-indeks falder 0,1 pct. Modsat ligger Singapores Strait Times-indekset med et plus på 0,4 pct., mens Sydneys ASX-indeks slutter dagen med en gevinst på 0,1 pct.De amerikanske futures ligger generelt med små udsving. Dow stiger marginalt, mens S&P 500 og Nasdaq dykker under 0,1 pct. tirsdag morgen.